В Поставах автомобиль блокировки предотвратил въезд пьяного водителя в зону праздника

1 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах автомобиль блокировки предотвратил въезд пьяного водителя в зону массовых мероприятий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

"Благодаря комплексу профилактических мер, организованных в местах проведения мероприятий, не допущено совершения преступлений или чрезвычайных происшествий, - отметила Ольга Шкуратова. - Так, в Поставах в новогоднюю ночь блокировка подъездов к территории проведения массовых праздничных гуляний позволила избежать более серьезных последствий. Около трех часов ночи пьяный водитель за рулем легковушки Volvo сбил временный дорожный знак "Въезд запрещен" на пути к месту новогодних мероприятий и затем врезался в автомобиль МАЗ, выставленный в качестве барьера".

Сам 27-летний водитель не пострадал, а его 29-летняя супруга, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции области задержано девять нетрезвых водителей. В УВД отметили, что это наименьшее для новогодних суток количество за последние несколько лет.-0-