20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в гараже погиб водитель местной больницы. Такая информация размещена на официальном сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о задымлении в гараже по ул.Молодежной в д.Новоселки Поставского района поступило спасателям около часа ночи 20 апреля. Прибывшие на место ЧП работники МЧС обнаружили плотное задымление внутри гаража и на первом этаже в здании. В гараже находился автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий Поставской ЦРБ.

Собственник здания - ОАО "Новоселки-лучай". Часть сооружения (7 кабинетов и гараж) арендует Поставская больница для отделения Новоселковской амбулатории врача общей практики.

На момент возникновения пожара в амбулатории находилась сторож 1958 года рождения. Она покинула здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС, не пострадала.

На первом этаже на полу обнаружено тело водителя Поставской ЦРБ 1978 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-