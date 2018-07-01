В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома

1 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе сестра вынесла двоих сестер и двоих братьев из горящего дома, одна девочка погибла, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
Сообщение о возгорании дома в деревне Полесье Поставского района поступило в центр оперативного управления РОЧС сегодня в 14.21. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, открытым пламенем горел жилой дом, принадлежащий ОАО "Яновица-агро". В нем проживает животновод этого хозяйства 1964 года рождения с 40-летней сожительницей и шестью детьми - самой старшей девочке девять лет, младшему ребенку около года. Семья находится в социально опасном положении и состоит на учете.
В момент пожара отец находился на работе, а мать, по словам детей, была у соседки. По предварительной информации, распивала алкогольные напитки. В это время старшая сестра вынесла из горящего дома четверых детей, девочка 2010 года рождения погибла - ее не удалось разбудить.
Причина пожара устанавливается.-0-
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