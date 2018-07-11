В Поставском районе заблудившаяся пенсионерка провела в лесу шесть дней

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе нашли заблудившуюся пенсионерку, которая провела шесть дней в лесу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Около 20.00 6 июля в Поставский РОВД обратился житель деревни Христово. Мужчина рассказал, что уже день не видел своей 89-летней соседки, которая проживает одна. Женщина из этой деревни рассказала милиционерам, что встретила бабушку днем 5 июля, когда та шла в лес. Первоначально поиски пенсионерки не дали результатов.

"Затем были задействованы сотрудники МЧС с вертолетом и квадрокоптером. И сегодня во время пролета над лесом сотрудник милиции заметил синее пятно, а женщина брала с собой пакет такого цвета. Когда спасатели и милиционеры добрались до пенсионерки, та лежала на поляне. Она была в состоянии сильного обезвоживания, с пониженным давлением, но в сознании", - рассказал Виталий Сапроненко.

Как выяснилось, пенсионерка отправилась в лес за травами, у нее закружилась голова, после чего она и заблудилась. Женщине вызвали скорую помощь, сейчас она находится в больнице.-0-