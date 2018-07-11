Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 июля 2018, Ср
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3082
USD 1.9693
RUB 3.1688
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Президент
Беларусь намерена сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам - Мясникович
Экономика
Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС
Общество
Разыграны призы 76-го тура игры "Удача в придачу!". Кому достались пять "Ниссан Джук" и 56-я квартира в Минске от "Евроопт"?
Общество
Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Карта леса Винни-Пуха продана на аукционе за рекордную цену
14:14 Калейдоскоп
На востоке Китая пропало судно, ведется поиск 9 человек
14:11 В мире
Брестские таможенники изъяли у россиянина 40 тыс. евро
14:07 Происшествия
Евразийский горно-геологический форум пройдет 14-16 ноября в Минске
14:02 Общество
Беларусь намерена сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам - Мясникович
14:00 Экономика
В Витебске обвиняется в мошенничестве мужчина, предлагавший деньги в долг
13:53 Происшествия
Лукашенко считает необходимым ускорить создание промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе
13:48 Президент
В ЕАЭС до 1 сентября утвердят план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей
13:47 Экономика
В Поставском районе заблудившаяся пенсионерка провела в лесу шесть дней
13:39 Происшествия
"Буслiк" будет талисманом девичьего чемпионата мира по баскетболу в Минске
13:39 Спорт
Facebook запускает рекламу с дополненной реальностью
13:31 Технологии
Две женщины и мужчина подозреваются в убийстве жителя Узденского района
13:30 Происшествия
Беларусь в январе-мае заработала на экспорте туруслуг около $90 млн
13:30 Экономика
Доллар и евро на торгах 11 июля подешевели, российский рубль подорожал
13:27 Экономика
Медуз выловили на Гребном канале в Бресте
13:19 Регионы
Атмосфера "Славянского базара" в цвете представлена на выставке в Витебске
13:03 Культура
Саммит НАТО должен преодолеть все разногласия между США и Европой - Столтенберг
12:52 В мире
Трейлер к сериалу "Касл-Рок" по романам Стивена Кинга появился в сети
12:52 Калейдоскоп
Наниматели Минска заявили о почти 16 тыс. вакансий
12:41 Регионы
У корпорации "Роскосмос" новый логотип
12:39 Технологии
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Уборочная кампания Уборочная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Поставском районе заблудившаяся пенсионерка провела в лесу шесть дней

Происшествия 11.07.2018 | 13:39

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе нашли заблудившуюся пенсионерку, которая провела шесть дней в лесу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Около 20.00 6 июля в Поставский РОВД обратился житель деревни Христово. Мужчина рассказал, что уже день не видел своей 89-летней соседки, которая проживает одна. Женщина из этой деревни рассказала милиционерам, что встретила бабушку днем 5 июля, когда та шла в лес. Первоначально поиски пенсионерки не дали результатов.

"Затем были задействованы сотрудники МЧС с вертолетом и квадрокоптером. И сегодня во время пролета над лесом сотрудник милиции заметил синее пятно, а женщина брала с собой пакет такого цвета. Когда спасатели и милиционеры добрались до пенсионерки, та лежала на поляне. Она была в состоянии сильного обезвоживания, с пониженным давлением, но в сознании", - рассказал Виталий Сапроненко.

Как выяснилось, пенсионерка отправилась в лес за травами, у нее закружилась голова, после чего она и заблудилась. Женщине вызвали скорую помощь, сейчас она находится в больнице.-0-

﻿
Теги
Витебская область, МЧС, Поставы
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3082 BYN 2.302 BYN 2.315 BYN
USD
1.9693 BYN 1.967 BYN 1.972 BYN
RUB
3.1688 BYN 3.155 BYN 3.167 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко подарил Geely Atlas коллективу белыничского колхоза "Родина"
Все видео

Фотоновости

Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информации
Все фото

Инфографика

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" В XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" и детском музыкальном конкурсе представлено по 21 исполнителю (из 21 страны).
Вся инфографика
Президент
Лукашенко считает необходимым ускорить создание промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе
Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Лукашенко посетит Оршанский авиаремонтный завод
Политика
Айнарс Латковскис и Владимир Андрейченко Беларусь и Латвия имеют все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества
Председателем ПА ОБСЕ избран Георгий Церетели
Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске
Экономика
Беларусь намерена сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам - Мясникович
В ЕАЭС до 1 сентября утвердят план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей
Беларусь в январе-мае заработала на экспорте туруслуг около $90 млн
Общество
Белорусский школьник выиграл футбольную стажировку у тренера из Италии
Евразийский горно-геологический форум пройдет 14-16 ноября в Минске
Почти 90% случаев кишечных инфекций связано с несоблюдением правил приготовления и хранения пищи
Регионы
Александр Лапотентов и Александр Лукашенко От оплаты коммуналки до стипендии школьникам - как мотивируют работников в белыничском колхозе "Родина"
Медуз выловили на Гребном канале в Бресте
Наниматели Минска заявили о почти 16 тыс. вакансий
Спорт
Во время матча. Фото Getty Images Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ по футболу
"Буслiк" будет талисманом девичьего чемпионата мира по баскетболу в Минске
Гоночные МАЗы примут участие в ралли-рейде "Амуль-Хазар 2018" в Туркменистане
Технологии
Компания Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go
Facebook запускает рекламу с дополненной реальностью
У корпорации "Роскосмос" новый логотип
Культура
Ирина Акулович и Николай Шерстнев Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев
Атмосфера "Славянского базара" в цвете представлена на выставке в Витебске
В Греции обнаружили древнейший фрагмент "Одиссеи" Гомера
В мире
Фото из архива Китай призвал мировое сообщество защитить принципы свободной торговли
На востоке Китая пропало судно, ведется поиск 9 человек
Саммит НАТО должен преодолеть все разногласия между США и Европой - Столтенберг
Калейдоскоп
"Игры престолов": Кит Харрингтон рассказал о завершении съемок сериала
Карта леса Винни-Пуха продана на аукционе за рекордную цену
Трейлер к сериалу "Касл-Рок" по романам Стивена Кинга появился в сети
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия