В Поставском районе завелся медовый вор

4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе вор украл 19 рамок с медом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
В РОВД обратился 61-летний пенсионер, который рассказал, что с 30 на 31 августа неустановленный преступник украл 19 рамок с медом. Ущерб составил Br139,5.
Это второй похожий инцидент в Поставском районе за последнее время. Первый произошел почти за неделю до этого. В милицию 25 августа обратилась 53-летний педагог. В период с 3 по 24 августа неизвестный стащил у нее инструменты и принадлежности для пчеловодства, а из ульев - 10 рамок с медом. Все похищенное оценили в Br1 тыс.
Деревни района, в которых произошли кражи, находятся далеко друг от друга, добавили в УВД.
По двум случаям возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.205 УК.-0-
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