4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах из окна выпал двухлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 3 июня примерно в 11.25. Ребенок в квартире, расположенной на первом этаже, забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал на улицу. Высота падения составила 2,5 м. В результате мальчик получил телесные повреждения. Он госпитализирован.
По данным следствия, мать в момент происшествия была в квартире еще с тремя детьми. Семья характеризуется положительно.
Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. -0-
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