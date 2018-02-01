1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах по подозрению в насилии над малолетней задержан 84-летний местный житель, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По предварительной информации, преступление совершено 19 января в одном из общежитий города. Престарелый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки, которая вместе с семьей проживает в том же общежитии. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые сообщили об этом в милицию.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Мужчина взят под стражу.-0-
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