1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах по подозрению в насилии над малолетней задержан 84-летний местный житель, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По предварительной информации, преступление совершено 19 января в одном из общежитий города. Престарелый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки, которая вместе с семьей проживает в том же общежитии. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые сообщили об этом в милицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Мужчина взят под стражу.-0-