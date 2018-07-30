30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах ребенок едва не утонул на глазах у родителей, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 29 июля около 17.55. Семья с двумя детьми отдыхала на пляже, расположенном в черте города. Дети играли у воды. В какой-то момент 12-летний мальчик упал с пирса, откуда его столкнул младший брат. Ребенок начал тонуть. На помощь ему пришел матрос-спасатель ОСВОДа, который вовремя поднял тонувшего на поверхность воды, оказал первую медицинскую помощь. В госпитализации пострадавший не нуждался.

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