В Пружанском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил пожилого велосипедиста, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Авария произошла 9 октября примерно в 12.20 вблизи городского поселка Шерешево. За рулем МАЗа находился житель Брестского района. В какой-то момент он сбил ехавшего на велосипеде местного жителя. От полученных травм мужчина погиб.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-

Фото ГАИ Брестской области