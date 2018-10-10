В Пружанском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил пожилого велосипедиста, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Авария произошла 9 октября примерно в 12.20 вблизи городского поселка Шерешево. За рулем МАЗа находился житель Брестского района. В какой-то момент он сбил ехавшего на велосипеде местного жителя. От полученных травм мужчина погиб.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-
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