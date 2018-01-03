3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе легковушка сбила зубра, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 1 января около пяти часов утра. По предварительной информации, 26-летний житель Жабинки на автомобиле "Фольксваген Пассат" двигался по автодороге Р85 Слоним-Высокое. На 101-м км дороги водитель сбил молодого зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть.
От полученных травм животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Молодой человек практически не пострадал - он отделался легким ушибом.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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