7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе погиб мотоциклист, врезавшись при обгоне в грузовик, пассажирка получила тяжелые травмы. Такая информация размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Авария со смертельным исходом произошла 6 апреля около 17.50 на 126-м км автодороги Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи.

По предварительной информации, 31-летний житель Гродно, управляя мотоциклом "Ямаха", двигался по направлению от г.п.Ружаны к Ивацевичам. При обгоне автомобиля УАЗ, который двигался в попутном направлении, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем МАЗ. Мотоциклист погиб на месте происшествия, ехавшая с ним 28-летняя жительница Гродно получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Пружанской ЦРБ.

По факт ДТП проводится проверка.-0-