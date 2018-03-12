В Пружанском районе рабочего затянуло в привод станка

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Пружанском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 9 марта около часа ночи. По данным следствия, 35-летний местный житель, работавший оператором оборудования, измельчал сырье. В процессе работы правую руку мужчины затянуло в привод станка. В это время в цехе находился еще один рабочий, который, услышав крик коллеги, вызвал скорую помощь, однако прибывшая бригада констатировала смерть потерпевшего.
"По данному факту Пружанский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята документация по охране труда", - уточнил официальный представитель УСК.-0-
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