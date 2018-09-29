В Пуховичском районе мотоцикл опрокинулся и врезался в авто

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мотоциклист, совершая маневр, опрокинулся и попал под встречный автомобиль, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло 28 сентября в 14.00 на автодороге Голоцк-Зазерье-Седча-Озеричино возле деревни Зазерье. 33-летний минчанин на мотоцикле Honda CBR 1100XX для обгона автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу. Мотоцикл занесло, он опрокинулся на проезжей части и врезался во встречный автомобиль Citroen C5 под управлением 69-летнего уроженца России.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии.

Все водители были трезвые.-0-