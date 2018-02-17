17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе в ДТП погиб годовалый ребенок. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 16 февраля около 20.20 на 47-м км автодороги Минск-Гомель вблизи деревни Подбережье Пуховичского района. По предварительным сведениям, водитель "Пежо 107", 32-летняя минчанка, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным БМВ Х5 под управлением 33-летнего жителя Гомельской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибла годовалая дочь водителя "Пежо", которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве (люльке), но не была пристегнута. Водители автомобилей и пассажир "Пежо" с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.

Управление ГАИ Минской области напоминает о необходимости безопасной перевозки пассажиров. "Пристегнуты должны быть пассажиры любого возраста. Для детей лучше использовать автокресло, при этом ребенка необходимо обязательно пристегнуть", - отметили в ГАИ.-0-