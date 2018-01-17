17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе в ДТП с участием маршрутки пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло сегодня около 7.45 на дороге Руденск-Новополье вблизи поворота на "Дудутки". Водитель за рулем машины "Лада Ларгус", по предварительной версии, из-за неправильного выбора скорости в сложившихся погодных условиях не справился с управлением - автомобиль занесло на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с маршрутным такси "Фольксваген". Водитель легкового авто получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Пассажирку маршрутного такси, которая получила ушибы, также обследовали в больнице. В момент ДТП в маршрутке находились 7 пассажиров.

В сложившихся погодных условиях ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям усилить внимание за рулем. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Осторожными нужно быть на закруглениях, подъемах, спусках дорог, избегать резких маневров и торможений, надо обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Пешеходам также нужно быть бдительными, при переходе проезжей части дороги следует смотреть по сторонам.

На улично-дорожной сети Минской области сейчас работает около 170 единиц техники по уборке снега и обработке противогололедной смесью проезжей части.-0-