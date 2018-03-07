7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 марта мужчина во время оформления в "Привалке" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Гражданин Беларуси 1991 года рождения на "Ауди" проходил оформление, намереваясь выезжать в Литву. "Во время проведения контрольных процедур мужчина предпринял попытку несанкционированного выезда из пункта пропуска в направлении белорусской территории, однако был задержан пограничным нарядом совместно с сотрудниками таможни. В результате своевременного применения средства принудительной остановки транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, находящиеся в пункте пропуска, не пострадали", - рассказали в ГПК.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Специальный досмотр транспортного средства проведен прибывшей группой кинологов.
Мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.23.32 КоАП Беларуси (нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).-0-
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