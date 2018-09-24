В работе органов принудительного исполнения Гомельской области выявлены нарушения

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в работе органов принудительного исполнения Гомельской области. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура проанализировала акты надзора и полноту устранения судебными исполнителями региона ранее выявленных в их работе нарушений. Речь шла, в частности, о волоките при исполнении судебных постановлений, ненадлежащей работе при обеспечении взысканий по исполнительным документам, несоблюдении процессуальных сроков.

В некоторых случаях судебные исполнители не приняли мер к устранению в полном объеме этих нарушений. Отдельные из них касались посещения по месту жительства должников для проверки их имущественного положения.

Прокуратура в первом полугодии внесла 32 представления, вынесла 10 предписаний, принесла 17 протестов в этой сфере. Представление внесено в управление принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Рассмотрение акта надзора на контроле.-0-