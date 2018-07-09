В разбойном нападени на предпринимателя в Пинске обвиняются трое россиян и двое белорусов

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о разбойном нападении на предпринимателя в Пинске передано в суд. Об этом сообщили сегодня на брифинге в УСК по Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходят пятеро человек: трое россиян, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, и двое белорусов, 1989 и 1991 годов рождения.

Как сообщалось, преступление было совершено вечером 4 января. Злоумышленники в масках проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и 11-летнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Преступники завладели деньгами и имуществом на Br26 тыс., однако хозяин дома успел нажать тревожную кнопку. В считаные минуты на место происшествия прибыл наряд Департамента охраны. Бандиты оказали активное вооруженное сопротивление. Во время задержания двое из них получили огнестрельные ранения и были задержаны. В кратчайшие сроки правоохранители установили и задержали еще трех подозреваемых.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц) УК.

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