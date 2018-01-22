В Речице неизвестный поджег два автомобиля и дом

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства возгорания двух легковых автомобилей и частного дома в Речице, сообщили БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Инцидент произошел 21 января с 3.00 до 4.00. Неизвестный поджег автомобиль Fiat Marea на ул. Гастелло в Речице, на ул. Урицкого - Renault Megane, а также нежилой дом на ул. Заслонова.

После ликвидации возгораний следственно-оперативными группами был проведен осмотр мест происшествий, изъят ряд предметов для экспертиз. По предварительным выводам экспертов, все объекты загорелись от занесения постороннего источника зажигания.

Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК Беларуси. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Граждан, обладающих информацией о данном инциденте, просят сообщить по телефону 8(0232) 36-37-46.-0-

Фото УГКСЭ по Гомельской области