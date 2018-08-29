В Речице работник МЧС с соседом спас на пожаре двух детей и бабушку

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице работник МЧС вместе с соседом спас на пожаре двух детей и их бабушку, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Примерно в час ночи 29 августа, находясь дома, главный специалист районного подразделения МЧС Владимир Климович услышал, как лопается шифер кровли соседнего дома. Спасатель побежал к горящему cтроению. Там встретил бывшего коллегу - своего соседа Олега Ворошилина. Они зашли в горящий дом и обнаружили спящими 8-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. В доме также находилась их бабушка.
Мужчины вынесли детей и спасли женщину. В медицинской помощи бабушка и внуки не нуждались.
В результате пожара огнем повреждено 80 кв.м крыши. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-
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