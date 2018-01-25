В Речице в жилом доме прорвало трубу: спасателей вызвала 6-летняя девочка

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в жилом доме прорвало трубу на вводе в отопительный котел: спасателей вызвала 6-летняя девочка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

В центр оперативного управления Речицкого районного подразделения МЧС 24 января в 18.55 поступило сообщение от девочки 2011 года рождения о том, что в их доме в помещении котельной из отопительного котла течет вода и идет дым. Девочка рассказала, что она находится дома с четырехлетним братом и отцом, который лежит на полу в состоянии алкогольного опьянения. Мать была на работе. По названному адресу оперативно выехали спасатели. Диспетчер продолжила выяснять обстоятельства случившегося.

"По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что в помещении котельной произошел порыв трубы на вводе в отопительный котел. В результате из системы отопления вытекала горячая вода, пар от которой был воспринят детьми как дым", - прокомментировала Мария Клезович.

Еще до приезда спасателей дети самостоятельно оделись и вышли на улицу. "При осмотре домовладения в одной из комнат на полу был обнаружен в нетрезвом состоянии отец малышей. Спасатели незамедлительно сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода", - сказала официальный представитель, отметив, что пострадавших в данном инциденте нет. Дети в медицинской помощи не нуждаются.

Также в МЧС в очередной раз напомнили об опасности оставления детей без присмотра.-0-