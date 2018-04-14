В Речице женщина выпала из окна второго этажа больницы и погибла

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицким РОСК проводится проверка по факту смерти престарелой женщины при падении из окна второго этажа Речицкой центральной районной больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Женщина 1937 года рождения находилась на излечении в неврологическом отделении. Вечером 13 апреля пациентка выпала из окна коридора на втором этаже. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту смерти женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.-0-