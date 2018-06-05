В Речицком районе достали из Днепра затонувший автомобиль

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе извлекли из Днепра затонувший легковой автомобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Как сообщалось, автомобиль, на котором приехали в Речицкий район граждане России, затонул в Днепре вблизи деревни Горошков.

Водолазы Речицкой спасательной станции обнаружили легковушку на глубине 4 м в 20 м от берега и в 10 м вверх по течению от того места, где машина съехала в воду. Чтобы вытащить легковушку из воды, понадобилась специальная техника.

Установлено, что пятеро россиян отдыхали на берегу реки. Трое находились в палатке, а двое ушли в автомобиль. В какой-то момент он начал движение. К счастью, люди успели выскочить из машины. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, автомобиль погрузился в воду при работающем моторе. Эти и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Специалист ОСВОДа также подчеркнул: законодательством определено, что механические транспортные средства должны быть припаркованы не ближе 30 м от кромки воды. Кроме того, техника должна стоять на ручном тормозе.-0-