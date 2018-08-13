13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе обнаружены тела девочки и мужчины, унесенных течением реки, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Как сообщалось, 7 августа в районе деревни Горваль мужчина, женщина и две девочки 11 лет отправились на Березину. В какой-то момент мужчину и одну из девочек унесло течением.
Тело мужчины обнаружили вечером 12 августа на поверхности воды рыбаки. Сегодня же после полудня спасатели нашли и тело ребенка в нескольких километрах от места происшествия.
По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.-0-
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