13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе обнаружены тела девочки и мужчины, унесенных течением реки, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Как сообщалось, 7 августа в районе деревни Горваль мужчина, женщина и две девочки 11 лет отправились на Березину. В какой-то момент мужчину и одну из девочек унесло течением.

Тело мужчины обнаружили вечером 12 августа на поверхности воды рыбаки. Сегодня же после полудня спасатели нашли и тело ребенка в нескольких километрах от места происшествия.

По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.-0-