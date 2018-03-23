В результате ДТП в Псковской области в медучреждения госпитализированы 11 граждан Беларуси

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В результате произошедшей сегодня ночью аварии в Псковской области в медучреждения госпитализированы 11 граждан Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В диппредставительстве уточнили, что в Псковской областной клинической больнице находятся 9 белорусских граждан, в детской областной больнице - двое детей.

По информации диппредставительства, авария произошла в 4.35 в Струго-Красненском районе Псковской области. Столкнулись туристический автобус, принадлежащий белорусской компании "Евротранс" и следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург, а также легковой автомобиль. В автобусе находились 50 человек, в том числе 11 детей.

В результате аварии автобус перевернулся. Его пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были временно размещены в Струго-Красненской средней общеобразовательной школе. Часть пассажиров самостоятельно убыла в Санкт-Петербург. -0-