В Рогачеве открытым пламенем горела квартира в пятиэтажке

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома эвакуированы пять человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Спасатели Рогачевского районного подразделения выехали по сообщению о пожаре в квартире 9 мая в 03.18. На момент прибытия подразделений МЧС квартира на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома горела открытым пламенем, в подъезде было сильное задымление. Работники МЧС с вышележащих этажей эвакуировали пять человек. Хозяйка горящей квартиры в момент возникновения пожара отсутствовала.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.019 BYN
|2.022 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN