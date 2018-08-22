В Рогачеве спасатели помогли застрявшему в батарее ребенку

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве спасатели оказали помощь ребенку, нога которого застряла в батарее, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Вызов в рогачевское районное подразделения МЧС поступил днем 21 августа. В помощи нуждался мальчик 2014 года рождения в квартире дома на 1-м Вокзальном переулке. Ступня ребенка оказалась зажата между секциями радиатора отопления, рассказали в МЧС.
Спасатели помогли извлечь ногу ребенка из радиатора, в госпитализации мальчик не нуждался.-0-
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