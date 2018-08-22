22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе с сельскохозяйственной станции похитили более 17 т зерна, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Сотрудники отделения БЭП Рогачевского РОВД в середине августа выявили факт хищения 3,78 т фуражного овса. Зерно было похищено с зернотока Гомельской областной сельскохозяйственной станции НАН Беларуси. Станция расположена в агрогородке Довск Рогачевского района.

Предварительно установлено, что к хищению причастна 40-летняя заведующая одного из отделов сельхозстанции. Ей помогали техник и водитель. Похищенное зерно отвезли на частное подворье жителя района. Хозяин дома объяснил сотрудникам милиции, районного отдела Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз, что купил зерно, но о его криминальном происхождении ничего не знал.

На подворье в подсобных помещениях правоохранители обнаружили еще 806 мешков ячменя, общий вес которых составил 4,5 т. "Как выяснилось, все это также было похищено с зернотока Гомельской ОСХОС еще 8 августа", - отметил Игорь Гришкевич. Специалисты оценили стоимость похищенного овса и ячменя в Br2,43 тыс.

Рогачевский РОСК в отношении заведующей отдела возбудил уголовное дело по ч.2 ст.210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору). При расследовании установлены еще два подобных факта, совершенных в конце июля и начале августа. Тогда злоумышленники вывезли за два раза 9 т зерна тритикале на общую сумму Br2,7 тыс.

Как отметил официальный представитель УВД, работа по выявлению всех фактов противоправной деятельности данной группы продолжается.

Управление БЭП УВД Гомельского облисполкома просит граждан, которым известны факты хищений или краж государственной собственности, сообщить об этом по телефонам в Гомеле: 8(0232) 70-41-86 или 70-42-25.

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