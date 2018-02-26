В Рогачевском районе спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Рогачевского районного подразделения МЧС спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 25 февраля в деревне Заполье Рогачевского района. Лошадь провалилась в колодец глубиной 2,5 м. Хозяин самостоятельно вытащить ее не смог, поэтому обратился к спасателям.
Сотрудники МЧС обвязали животное спасательными рукавами и подняли на поверхность при помощи спецтехники.
Лошадь не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждается.-0-
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