20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе жеребенок провалился в колодец, понадобилась помощь спасателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Инцидент произошел 19 июня в деревне Сычман. Жеребенок провалился в колодец глубиной около 2 м. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился к спасателям. Сотрудники МЧС при помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки помогли жеребенку выбраться из колодца.-0-