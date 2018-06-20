20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе жеребенок провалился в колодец, понадобилась помощь спасателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Инцидент произошел 19 июня в деревне Сычман. Жеребенок провалился в колодец глубиной около 2 м. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился к спасателям. Сотрудники МЧС при помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки помогли жеребенку выбраться из колодца.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3197 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.1516 BYN
|3.141 BYN
|3.16 BYN