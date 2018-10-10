В России с предпринимателем из Ивье рассчитались фальшивкой

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России с предпринимателем из Ивье рассчитались за картофель фальшивой купюрой, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Обман вскрылся в лидском банке. Индивидуальный предприниматель из Ивье обменивал российские рубли на белорусские. "Среди переданной наличности была купюра в 5 тыс. российских рублей. Работница банка установила, что банкнота фальшивая", - проинформировали в милиции.
Выяснилось, что мужчина занимается продажей картофеля, с товаром он поехал в Россию и успешно там его продал. "Однако гражданин и не мог предположить, что покупатели рассчитались в том числе фальшивой купюрой. Сейчас проводится проверка, поддельная банкнота изъята", - рассказали в УВД.-0-
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