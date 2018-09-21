В Россонском районе при пожаре в частном доме погибли две женщины

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе Витебской области в результате пожара в частном доме погибли две женщины. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в деревне Шалашники поступило спасателям 20 сентября в 22.50. В результате пожара погибли женщины 1959 и 1965 года рождения.

В доме площадью 6х8 м уничтожены кровля, потолочное перекрытие, частично стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

За минувшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, повреждены три строения, две единицы техники. Работники МЧС предотвратили уничтожение двух строений и одной единицы техники.-0-