В Россонском районе задержали микроавтобус с около 2,5 т цветного металла

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе задержали микроавтобус с около 2,5 т лома цветного металла, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Отделение Госавтоинспекции Россонского РОВД на автодороге Н-3400 Дретунь-Дисна-Прозороки вблизи деревни Межно Россонского района задержало автомобиль "Мерседес-Бенц 411" под управлением водителя 1965 года рождения. Мужчина двигался на машине из Полоцка в Россию и перевозил около 2,5 т лома цветного металла без сопроводительных документов. Водитель пояснил, что собирал металлолом в течение нескольких месяцев, а потом переработал его в транспортабельное состояние, чтобы перевезти в соседнюю страну.

По данному факту проводится проверка.-0-