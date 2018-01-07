В Ружанах спасатели сняли рабочих с водонапорной башни

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей потребовалась рабочим, проводившим покрасочные работы внутри водонапорной башни у городского поселка Ружаны, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС Беларуси.

При проведении работ 6 января одному человеку стало плохо. Сообщение об этом поступило в Пружанский РОЧС. Когда спасатели прибыли на место, внутри резервуара для воды кирпичной водонапорной башни находились два человека.

При помощи крана организации, проводившей модернизацию башни, наверх были подняты два работника МЧС. Один спасатель спустился внутрь резервуара, и с помощью дополнительной маски для спасаемого с использованием удлиненного шланга и чалок крана был извлечен наверх башни первый работник. Второго извлекли с использованием пожарного пояса, спасательной веревки и чалок крана.

Рабочих, проводивших покрасочные работы, осмотрела бригада скорой помощи. Для более детального обследования их доставили в Ружанскую городскую больницу, от обследования и госпитализации они отказались.

Со слов работников, покрасочные работы внутри водонапорной башни проводили два человека, один работник осуществлял наблюдение. Работы выполнялись в средствах защиты в пределах 1,5 часа. Одному стало плохо, второй работник из-за недомогания не смог самостоятельно провести спасательные работы.-0-