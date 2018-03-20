20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе горе-угонщик на тракторе попал в аварию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Гурнофель решил покататься. Желание появилось в тот момент, когда он увидел на территории одного из предприятий трактор МТЗ-82 с оставленным в замке зажигания ключом.

"Далеко мужчина 1968 года рождения не уехал. Вскоре он попал в ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "угон".-0-