20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе горе-угонщик на тракторе попал в аварию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Житель деревни Гурнофель решил покататься. Желание появилось в тот момент, когда он увидел на территории одного из предприятий трактор МТЗ-82 с оставленным в замке зажигания ключом.
"Далеко мужчина 1968 года рождения не уехал. Вскоре он попал в ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "угон".-0-
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