17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе на железной дороге погиб электромонтер, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, подозревается 29-летний старший электромеханик Барановичской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги. В отношении него Щучинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Все произошло 12 июля около 13.30 на 847-м километре перегона Мосты-Рожанка вблизи деревни Дяковцы. Во время проведения работ по установке линии электропередачи 55-летний электромонтер был смертельно травмирован железобетонной опорой. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

"Установлено, что во время выполнения производственных задач несколько членов бригады, включая погибшего, распивали спиртные напитки. При этом находившийся на месте подозреваемый не отреагировал на данный факт, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за организацией работ по установке линии электропередачи и соблюдению правил безопасности", - отметил Сергей Шершеневич. Для выяснения обстоятельств гибели электромонтера следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли инструменты, использовавшиеся для выполнения работ. Изучена и документация по организации работ, охране труда и технике безопасности, допрошены руководители и работники.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается, проводится судебно-медицинская экспертиза. К материалам уголовного дела будет приобщено заключение специалистов областного управления Департамента государственной инспекции труда, начавших собственную проверку.

"Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершении расследования уголовного дела", - отметил Сергей Шершеневич. Кроме того, следователи примут меры для устранения причин и условий, способствовавших факту смертельного травмирования человека при исполнении им трудовых обязанностей.-0-