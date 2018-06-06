В Щучинском районе очевидец спас тонущего в озере мужчину

6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очевидец спас тонущего мужчину в Щучинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел на водоеме в горпоселке Острино вечером 5 июня. 55-летний мужчина решил искупаться: нырнул с дамбы и поплыл на середину озера. Силы свои он не рассчитал и на обратном пути начала тонуть. Примерно в 10 м от берега и вовсе ушел под воду.

"Пруд находится в ведении охотничьего и рыболовного хозяйства одного из предприятий. На ситуацию грамотно отреагировал дежурный по объекту, мужчина 1974 года рождения. Он бросился в воду, извлек пострадавшего, провел необходимые реанимационные мероприятия", - рассказали в областной организации ОСВОД. Вскоре пострадавшего передали медикам. Причиной опрометчивого поступка могло стать спиртное: в организме мужчины было около 1,6 промилле алкоголя.

Еще один случай спасения зафиксирован на городском водоеме в Слониме. Здесь 68-летний рыбак попытался спасти зацепившуюся за корягу блесну. В какой-то момент мужчина начал тонуть. Ситуация могла бы завершиться трагедией, однако терпящего бедствие заметили на спасательной станции. К месту подошел катер, мужчину извлекли из воды.

С начала года в регионе спасено уже 20 человек. Жертвами воды, к сожалению, стали 19 человек.-0-