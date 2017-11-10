В Щучинском районе два 18-летних парня до смерти избили мужчину

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе по подозрению в убийстве задержаны два 18-летних парня. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Жительница агрогородка Лещанка ночью 7 ноября сообщила о том, что в ее доме скончался 47-летний сожитель. При осмотре тела эксперты выявили признаки, свидетельствующие о насильственной смерти. Свидетельствовали о криминальном характере гибели и следы, найденные в жилище.

"Следователи и сотрудники милиции выяснили, что накануне вечером погибший вместе с сыном сожительницы находился у соседей, где распивал спиртные напитки. Подозрения в причинении ему телесных повреждений на улице пали на двух 18-летних местных жителей, в том числе сына сожительницы погибшего", - отметил Сергей Шершеневич. Молодые люди задержаны. Предполагаемый мотив - личные неприязненные отношения.

По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Щучинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.147 УК). Для дальнейшего расследования дело передано в управление Следственного комитета по Гродненской области. Следователи собирают материалы, характеризующие личности подозреваемых, проводят с ними следственные действия. Роль каждого, а также возможное участие в совершении преступления иных лиц будут установлены в ходе расследования.-0-