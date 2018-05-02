2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе годовалая девочка утонула в водоеме у дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла днем 29 апреля. "Установлено, что около 15.20 минут ребенок находился вместе с матерью во дворе дома. Мать стирала белье и брала воду в водоеме. Когда женщина понесла ее к дому, то девочка осталась играть. Быстро вернувшись обратно, женщина обнаружила дочь в воде, достала ее, но спасти ребенка не удалось. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочки", - рассказала Светлана Сахарова. Водоем расположен в 35 м от дома.

После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводятся опросы очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По месту жительства семья характеризуется удовлетворительно.-0-