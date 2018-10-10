10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Сенненском районе нашли более 170 снарядов и мин времен войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД в лесу возле деревни Речки наткнулись на несколько опасных находок времен Великой Отечественной войны. Об этом они сообщили военнослужащим саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск. Всего бойцы нашли 109 артиллерийских снарядов и 62 минометные мины.

Все находки вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-