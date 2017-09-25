В серьезной аварии под Гродно пострадал ребенок: автокресло лежало в багажнике

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В серьезном ДТП под Гродно пострадал 10-летний ребенок: автокресло лежало в багажнике. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла возле д. Стриевка. Несколько человек, среди которых был и ребенок, отправились в агрогородок Озеры на рыбалку, однако до места назначения не доехали.

"После обгона "Рено" начало носить на дороге. Автомобиль зацепил обочину и вылетел в кювет, где перевернулся. Всем пассажирам понадобилась медицинская помощь", - отметили в ГАИ региона.

Был ли ребенок пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома