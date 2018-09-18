18 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Шкловском районе заблудившегося грибника нашли мертвым, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Трагически "тихая охота" закончилась для 66-летнего могилевчанина. В субботу утром, 15 сентября, он с родственниками приехал в лес вблизи д. Подгайцы Шкловского района. Там он стал собирать грибы в одиночку, позже пропал и на звонки на мобильный телефон не отвечал. После поступления сообщения в милицию в 17.00 того же дня были организованы поисковые мероприятия. В воскресенье в 16.00 его труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен на поле вблизи д. Плещицы Шкловского района. Известно, что у могилевчанина была ишемическая болезнь сердца.

В минувшие выходные в лесах Могилевской области заблудились еще три человека. Один из потерявшихся вернулся домой сам, второго нашла поисковая группа и передала медикам, а пенсионерку из Горецкого района продолжают искать.

72-летняя жительница д. Маслаки Горецкого района Надежда Кабешева ушла из своего дома в неизвестном направлении 14 сентября. По версии оперативников, пенсионерка могла пойти в лес. Дома отсутствовали ее сапоги и корзина. В 2017 году она уже уходила из дома в лес за грибами на два дня, возвратившись самостоятельно. На этот раз об ее исчезновении сообщили обеспокоенные соседи. Поисковые мероприятия проводят сотрудники Горецкого РОВД совместно с РОЧС. Сегодня поисковая группа будет усилена военнослужащими внутренних войск МВД.

Приметы пропавшей женщины: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темные с сединой. Особые приметы: носит очки. Была одета в байку голубого цвета, штаны черные, резиновые синие сапоги, на голове платок бордового цвета.

Правоохранители просят всех граждан, чьи родные не возвратились из леса более чем через 5-6 часов и не вышли на связь, незамедлительно сообщать об этом в ОВД по телефону 102 или в МЧС по телефону 101.-0-