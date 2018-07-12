12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе пьяный бесправник побил доверенную ему для ремонта машину, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Утром 12 июля в дежурную часть поступило сообщение, что по улице Зеленой в Скиделе едет "Форд", за рулем которого находится нетрезвый водитель. Наряд милиции, находившийся рядом, сразу отреагировал на сообщение. Водитель легковушки, заметив патрульный автомобиль, решил продолжить путь не по дороге и съехал в кювет, повредив при этом машину.

"Водитель "Форда" был задержан. У 34-летнего нарушителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили на освидетельствование. Содержание алкоголя в его организме превысило 1,9 промилле", - рассказали в ГАИ. Как выяснилось, мужчина не первый раз попадается за рулем в таком состоянии, он лишен водительского удостоверения. Причем ранее он был судим за подобное преступление.

На жителя Скиделя было составлено четыре протокола, ему грозит уголовная ответственность. "Форд", который нарушителю не принадлежит, может быть конфискован.-0-