В Следственном комитете рассказали подробности о взломе своей страницы в Facebook

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О ситуации со взломом официальной страницы Следственного комитета в соцсети Facebook рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.

"Несанкционированному доступу подверглась электронная почта одного из администраторов страницы в Facebook. В результате этих действий злоумышленник получил возможность опубликовать информацию, которая не соответствует действительности. Сейчас следователи управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Главного следственного управления проводят проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям человека, который взломал почту", - сказала Юлия Гончарова.

Своими действиями лицо, которое получило доступ, совершило преступления, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса. Это несанкционированный доступ к компьютерной информации, модификация компьютерной информации, компьютерный саботаж, неправомерное завладение компьютерной информацией. Окончательная правовая оценка будет известна после проверки.

Как сообщалось, страница Следственного комитета в Facebook была взломана утром 12 июня. Была опубликована информация, которая не соответствует действительности. Через несколько часов ведомство восстановило доступ к странице.-0-