В Слониме мотоциклист сбежал с места аварии, бросив пассажира

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме водитель мотоцикла бросил пассажира и сбежал с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Несмотря на то, что погодные условия не способствуют поездкам на мотоцикле, некоторые не оставляют своих железных коней на зиму в гараже. В Слониме в серьезную аварию попали двое молодых людей.

"21-летний владелец "Кавасаки" подвозил друга домой. На улице Зеленой мотоцикл повело на песке, он вылетел с дороги и врезался в столб на тротуаре", - рассказали в ГАИ. Владелец мотоцикла место аварии покинул, докатил транспортное средство до гаража и оставил там.

В больницу с места аварии с тяжелыми травмами доставили 18-летнего пассажира "Кавасаки". Сотрудники ГАИ приступили к розыску скрывшегося водителя. Вскоре по следам вытекшего масла инспектор смог установить место хранения мотоцикла. Водителя дома не оказалось, на такси он поехал в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.-0-