15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме военнослужащий помог пенсионеру выбраться из полыньи, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о тонущем человеке на Солдатском озере в Слониме поступило спасателям 14 марта около 15.40 от очевидца. "Выяснилось, что пенсионер 1935 года рождения вышел на водоем, чтобы заготовить мотыля для рыбалки и в 15 м от берега провалился под лед. На помощь утопающему бросился находившийся неподалеку командир дивизиона в/ч 20670 Владимир Двоежонов", - рассказали в МЧС.

В это время другие свидетели происшествия срубили ветку, которую Владимир подал пенсионеру и помог обессилившему мужчине выбраться на лед. "Прибывшие бойцы группы спасения на водах пожарной аварийно-спасательной части №1 Слонима бросили спасательный круг с веревкой, за который Владимир помог спасенному ухватиться и добраться до берега", - добавили в МЧС.

Пенсионер госпитализирован в центральную районную больницу с переохлаждением.

В МЧС напомнили, что с потеплением выход на лед становится все более опасным. Рыболовам специалисты настоятельно рекомендуют брать с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет, шилья, для того, чтобы выбраться из полыньи. Не стоит выходить на лед в темное время суток и в одиночку. Родителям спасатели рекомендуют поговорить с детьми об опасности игр на льду.-0-