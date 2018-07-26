26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе от огня спасено свыше 70 га тритикале, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 26 июля очевидец сообщил о пожаре на поле с озимым тритикале возле деревни Новоорловичи Слонимского района.
Поле площадью около 100 га. 20 га зерновых к этому времени уже были убраны. К моменту прибытия спасателей на поле выгорело около 6 га зерновых, еще 2,3 га были охвачены огнем. С привлечением техники сельчан была произведена опашка горящего участка, силами спасателей и работников пожар был ликвидирован. От огня спасено свыше 70 га озимого тритикале.
Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем.-0-
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