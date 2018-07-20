20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе велосипедистку травмировал упавший из-за ДТП столб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Происшествие случилось сегодня утром в д.Суринка. "Водитель грузового ГАЗа не справился с управлением. Машина врезалась в опору ЛЭП, которая при падении по касательной задела двигавшуюся по обочине велосипедистку. В результате ДТП 71-летняя женщина с переломами была доставлена в больницу", - рассказали в ГАИ.-0-
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