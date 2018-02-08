В Слуцке бывшего главного бухгалтера подозревают в хищении около Br20 тыс.

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая главный бухгалтер слуцкой фирмы подозревается в хищении с ее счетов около Br20 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями возбудил Слуцкий районный отдел СК в отношении 47-летней местной жительницы. По данным следствия, женщина систематически совершала хищения. "Используя полномочия и доступ к счетам предприятия, она перечисляла деньги на расчетный счет индивидуального предпринимателя в качестве оплаты за строительные и ремонтные работы в квартире ее сожителя", - рассказала официальный представитель УСК. Факты противоправных действий были выявлены руководством фирмы после финансовой ревизии. Затем соответствующая информация поступила правоохранителям.

С августа по ноябрь 2017 года года главный бухгалтер обратила в свою собственность около Br20 тыс., находившиеся в пользовании фирмы. Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. С занимаемой должности она уволена.

Комплекс следственных действий по установлению всех фактов противоправной деятельности и возмещению причиненного ущерба продолжается, добавила Татьяна Белоног.-0-