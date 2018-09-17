В Слуцке осы напали на детей во дворе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 16 сентября выезжали на ликвидацию осиного гнезда в Слуцке. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел возле дома №60 по улице 14 Партизан. Предположительно, осы напали на детей, игравших во дворе. Очевидцы утверждают, что насекомые атаковали детей, когда те пытались достать упавший в деревянный колодец мяч.
Вызванные на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали осиное гнездо. Подробности инцидента выясняются.-0-
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